Süper Kupa finali için divan kurulunda tarihi çağrı! 'Galatasaray ve Fenerbahçe aynı uçakta uçsun!'

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlamıştı. Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederek zafere ulaşmıştı. İki ezeli rakip, devre arasında düzenlenecek olan Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

25 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali için Galatasaray Olağan Divan Kurulu'nda tarihi bir çağrı geldi.

Divan Kurulu üyesi Ayhan Özmızrak, final öncesinde iki takımın aynı uçakla maçın oynanacağı ülkeye seyahat etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Özmızrak'ın sözleri;

"Fenerbahçe ve Galatasaray bugünse birbirlerinin maçlarına gidemez oldu. Biz Bizans döneminin yeşiller ve mavi takımı değiliz. Cumhuriyet'in 100. yılında bir büyüklük daha yapması, bir olayı başlatması lazım. Devre arasında Süper Kupa oynayacağız. Çok büyük ihtimalle Türkiye dışında olacak ama en azından İstanbul dışında olacak. Bize yakışan o maça aynı uçakla gitmek, aynı otelde kalmak ve mümkünse aynı uçakla dönmektir."

Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 yıl sonra yeniden Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Finalin kesin tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.

