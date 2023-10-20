Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Süper Kupa Arabistan'da mı oynanacak? TFF son kararı duyurdu!

Süper Kupa finali tarihi merak edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçının tarihini ve yerini açıkladı. Futbol severlerin yakından takip ettiği TFF Süper Kupa final maçı Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak. Kullanıcılar 'TFF Süper Kupa, Süper Kupa finali nerede oynanacak ve Türkiye Süper Kupa ne zaman 2023' ekranlarını sorguluyor. İşte final maçı detayları...

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanacaktır" denildi.

TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finali 30 Aralık 2023 Cumartesi günü oynanacak. Heyecanla beklenen final maçı saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Süper Kupa final maçı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanacak.







