Süper Kupa finali öncesi Olimpiyat’ta rüzgar alarmı! Saati öne çekildi ama gelen görüntü tedirgin etti

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayacak Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finali öncesinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, hem yetkilileri hem de futbolseverleri tedirgin etti.

RÜZGAR KÖŞE BAYRAĞINI SAVURDU

Maça saatler kala stadyumda etkili olan rüzgarın şiddeti, köşe bayraklarının sert şekilde savrulmasıyla net biçimde görüldü.

GÖRÜNTÜLER TEDİRGİN ETTİ

10Numara isimli hesabın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler maçın nasıl oynanacağına dair endişeye kapıldı.

TFF’DEN MAÇ SAATİ KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşullarıyla ilgili meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Buna göre Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın 20.30’da başlaması planlanan Süper Kupa finalinin, İstanbul Valiliği’nin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’te oynanmasına karar verilmişti.

GÖZLER İLK DÜDÜKTE

Tüm önlemlere rağmen rüzgarın maç saatinde de etkili olması beklenirken, dev finalin hava şartlarına rağmen sorunsuz şekilde tamamlanıp tamamlanamayacağı merak konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları ise şimdi hem derbi heyecanını hem de zorlu hava koşullarını birlikte yaşayacak.