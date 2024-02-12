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Süper Kupa finali oynanamadı ama... Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Final yolunda ilginç detay, Galatasaray ve Fenerbahçe...

12.02.2024 14:20 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri belli oldu. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Süper Kupa finali oynanamadı ama... Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Final yolunda ilginç detay, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

EZELİ RAKİPLER FİNALDE KARŞILAŞABİLİR!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz nedeniyle iptal olmuştu. Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı belli değil. Fenerbahçe, Ankaragücü ve Beşiktaş - Konyaspor eşleşmesinin galibini elerse finale çıkıyor...

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Galatasaray da aynı şekilde Karagümrük'ü eledikten sonra Trabzonspor - Başakşehir eşleşmesinin galibini elerse finale adını yazdıracak.

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Çeyrek final maçları, 27-28-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının tarihleri daha sonra açıklanacak.

Çekilen kuralar sonucu çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Galatasaray - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

Beşiktaş - Konyaspor

Trabzon - Başakşehir

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Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Ankaragücü - Fenerbahçe / Beşiktaş - Konyaspor

Galatasaray - Karagümrük / Trabzonspor - Başakşehir

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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