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Süper Kupa finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak

22.12.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.

Süper Kupa finalinde Halil Umut Meler düdük çalacak

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

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