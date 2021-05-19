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Süper Kupa ne zaman? Beşiktaş Süper Kupa finalinde hangi takımla karşılaşacak?

19.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının sonrasında taraftarlar Süper Kupa final tarihini ilgiyle takip etmeye başladı. Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenmekte olan 59. Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmiş olan Beşiktaş, 16. finalinde 10. defa kupaya uzanmış oldu. Peki Süper Kupa ne zaman? Beşiktaş Süper Kupa finalinde hangi takımla karşılaşacak? İşte yanıtı...

Süper Kupa ne zaman? Beşiktaş Süper Kupa finalinde hangi takımla karşılaşacak?

Süper Kupa final tarihi futbolseverler tarafından ilgiyle takip etmeye başladı. Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmiş olan Beşiktaş, 16. finalinde 10. defa kupaya uzanmış oldu. Peki Süper Kupa ne zaman oynanacak?

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK? BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNALİNDE HANGİ TAKIMLA KARŞILAŞACAK?

Taraftarlar Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibini merak ediyor. Sezon boyu güzel bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, 3 gün ara ile 2 defa zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşamış oldu. TFF tarafından organize edilmiş olan Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi olan takım ise Antalyaspor olacak. Süper Lig’i ilk sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanmakta olan Süper Kupa karşılaşması Beşiktaş her iki kupayı da kazandığı için Türkiye Kupası’nda final oynayan takım ile oynanacak.

Süper Kupa müsabakasının oynanacağı tarih henüz TFF tarafından açıklanmış değil. Merakla beklenen karşılaşmanın tarihinin TFF tarafından gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanmış olan Süper Kupa müsabaka statüsünde, "Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanır. Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda Türkiye Kupası’nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası’nda final oynayan takım Süper Kupa’ya katılır. " denilmekte. Bu sebeple Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor tekrardan karşılaşacak.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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