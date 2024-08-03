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Süper Kupa'nın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.08.2024 21:33
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Kupa'nın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı!

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı.

İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.

2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.

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