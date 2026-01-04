Süper Kupa öncesi anlaşma! Icardi ikna oldu: İşte sözleşmesi

Turkcell Süper Kupa’da Trabzonspor’la karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray’da saha içinin yanı sıra iç transferde de önemli bir adım atıldı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili süreci netleştirmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcüyle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Galatasaray yönetiminin, Icardi ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği ifade ediliyor.

MAAŞTA FEDAKARLIK YAPTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mauro Icardi, yıllık 10 milyon euro olan maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul etti. Tecrübeli futbolcunun ücretinin 4.5 milyon euro seviyesine çekildiği belirtilirken, bu fedakârlığın anlaşmanın önünü açtığı vurgulandı.

2+1 YIL İSTEDİ

Galatasaray cephesi Icardi’ye 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunurken, Arjantinli yıldız kontrat süresinin 2+1 yıl olmasını talep etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından sarı-kırmızılı yönetimin bu isteğe olumlu yaklaştığı ve tarafların sözleşme süresinde uzlaştığı aktarıldı.