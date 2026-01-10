SPOR

Süper Kupa öncesi ortalık savaş alanına döndü! Olimpiyat Stadı'nda güvenlik güçleri havaya ateş açtı

Emre Şen

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev final öncesi gerilim tavan yaptı! Maç saatinin değişmesiyle stada erken akın eden taraftar grupları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli taraftarların ezeli rakiplerini kovaladığı o anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçleri olayı sakinleştirmek için havaya uyarı ateşi açtı. İşte detaylar...

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama saati 18.45'e çekilen Turkcell Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde tansiyon yükseldi. Derbi heyecanı yerini kısa süreliğine gerginliğe bıraktı.

STAT ÇEVRESİNDE KOVALAMACA!

Maç saatinin erkene alınmasıyla birlikte stadyum çevresinde beklenenden erken oluşan kalabalık, iki takım taraftarlarını bazı noktalarda karşı karşıya getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup Fenerbahçeli taraftarın Galatasaraylı taraftarları kovaladığı anlar yer aldı.

GÜVENLİK DUVARI ÖRÜLDÜ

Yaşanan bu gerginlik üzerine emniyet güçleri, stat çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Olayların büyümemesi için yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, taraftar grupları arasına set çekerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Tribün girişlerinde de kontrollerin sıkılaştırıldığı bildirildi.

HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Olayın yavaş yavaş büyümesini gören güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Zor da olsa kalabalığı ayıran polisler güvenliği sağladı.

Aycan Yanaç, Neymar ile röportajında pantolon fermuarını açık unuttu!Aycan Yanaç, Neymar ile röportajında pantolon fermuarını açık unuttu!
Dev final öncesi rüzgar alarmı! Tedirgin eden görüntüDev final öncesi rüzgar alarmı! Tedirgin eden görüntü

