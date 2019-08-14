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Süper Kupa öncesi Taksimde karaborsacı operasyonu yapıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

İngiliz takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de karaborsacı operasyonu yapıldı.

Süper Kupa öncesi Taksimde karaborsacı operasyonu yapıldı

Taksim Meydanı'na bekleyen bir kişi, İngilizce "UEFA super trophy ticket" yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Meydan bir çok kişiyle pazarlık yapan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bileti 125 dolara satmaya çalıştığı belirtilen kişi polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Beşiktaş Park'ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu. Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı. Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı. Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool chelsea süper kupa taksim karaborsa

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