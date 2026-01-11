Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi'nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı

Fenerbahçe Süper Kupa final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupada zafere ulaşırken, maçın ardından yaşananlaar sosyal medyada geceye damga vurdu. Sarı-laicvertli kulüp alınan derbi galibiyeti birlikte sosyal medyayı yıkarken, maçta gol atan Jayden Oosterwolde maç sonu da taraftarını coşturmaya devam etti.

GECE YARISI OLAY PAYLAŞIM!

Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini editleyerek Instagram'da paylaştı.

Jayden Oosterwolde'den paylaşımda Mauro Icardi'ye tasma takması olay yarattı.

Hollandalı oyuncunun bu paylaşımına Fenerbahçeliler beğeni ve paylaşım yaparak destek olurken, Galatasaraylılar ise büyü tepki gösterdi.

GOL ATIP ICARDI'YE GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, 47. dakikada Jayden Oosterwolde'nin attığı gol ile Galatasaray karşısında skoru 2-0'a getirdi. Jayden Oosterwolde, Mauro İcardi'nin gol sevincini yaparak gol sevincini Galatasaray tribünlerinin önünde yaptı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI...

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı lacivertli takımın ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Yıldız isim yerine 82. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna girdi.

KUPA ZAFERİNİN ARDINDAN KONUŞTU!

Jayden Oosterwolde, "Çok mutluyum, kupayı kazandık. Fenerbahçe'de ikinci kupam. İyi bir iş çıkardık ve kupayı evimize götürüyoruz." dedi.

TFF DEVREYE GİRER Mİ?

Maç sonu TV100 ekranlarında maçı yorumlayan gazeteci Haluk Yürekli, “Oosterwolde'nin paylaşımı var. Ne oluyoruz? Bunlar ne? Türkiye'de eğer bu paylaşıma ceza verilmeyecekse dükkanı kapatalım ya! Ne oluyor ya!" diyerek isyan etti.