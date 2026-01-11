SPOR

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi'nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı

Süper Kupa final karşılaşmasında dün gece Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Sahadan Mattéo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler kupaya uzandı. Maçta attığı gol ve tribünlere yaptığı hareketle gündem olan Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Oosterwolde, maçın ardından da paylaşımlarına devam etti. Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı Icardi paylaşımıyla ortalık yangın yerine çevirdi...

Burak Kavuncu
Fenerbahçe Süper Kupa final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupada zafere ulaşırken, maçın ardından yaşananlaar sosyal medyada geceye damga vurdu. Sarı-laicvertli kulüp alınan derbi galibiyeti birlikte sosyal medyayı yıkarken, maçta gol atan Jayden Oosterwolde maç sonu da taraftarını coşturmaya devam etti.

GECE YARISI OLAY PAYLAŞIM!

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı 1

Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini editleyerek Instagram'da paylaştı.

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı 2

Jayden Oosterwolde'den paylaşımda Mauro Icardi'ye tasma takması olay yarattı.

Hollandalı oyuncunun bu paylaşımına Fenerbahçeliler beğeni ve paylaşım yaparak destek olurken, Galatasaraylılar ise büyü tepki gösterdi.

GOL ATIP ICARDI'YE GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU!

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı 3

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, 47. dakikada Jayden Oosterwolde'nin attığı gol ile Galatasaray karşısında skoru 2-0'a getirdi. Jayden Oosterwolde, Mauro İcardi'nin gol sevincini yaparak gol sevincini Galatasaray tribünlerinin önünde yaptı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI...

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı 4

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı lacivertli takımın ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Yıldız isim yerine 82. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna girdi.

KUPA ZAFERİNİN ARDINDAN KONUŞTU!

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı 5

Jayden Oosterwolde, "Çok mutluyum, kupayı kazandık. Fenerbahçe'de ikinci kupam. İyi bir iş çıkardık ve kupayı evimize götürüyoruz." dedi.

TFF DEVREYE GİRER Mİ?

Süper Kupa sonrası Oosterwolde Icardi nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı yine paylaştı 6

Maç sonu TV100 ekranlarında maçı yorumlayan gazeteci Haluk Yürekli, “Oosterwolde'nin paylaşımı var. Ne oluyoruz? Bunlar ne? Türkiye'de eğer bu paylaşıma ceza verilmeyecekse dükkanı kapatalım ya! Ne oluyor ya!" diyerek isyan etti.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Derbi fenerbahçe galatasaray paylaşım Jayden Oosterwolde Süper Kupa'da final
