SÜPER KUPA! SÜPER FİNAL...

ASLAN FARKA KOŞTU!

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması maçın öncesindeki basın toplantısından tutun da maç bitimindeki yaşananlar dahil tamamen dostane bir havada geçti. Aslında çok sık da rastlamadığımız bir derbi atmosferiydi. Kavgasız, gürültüsüz, ve bol golle geçen seyir zevki yüksek bir maçtı. Tabii bunda teknik direktörlerin sahaya sürdüğü 11'ler de etkili oldu. Oldukça ofansif kadrolar gördük. Bir tarafta Torreira'sız İlkay Gündoğan ve Sara ikilisi, diğer tarafta Folcarelli ve Bouchouari orta sahası. Geçiş oyuncularının çok sık olduğu sertlikten uzak bir oyun oldu. Trabzonspor maça iyi başlasa ve pozisyonlar bulsa da golle sonuçlanmayınca, Cimbom son vuruş kalitesiyle öne geçti ve ardından fark da açıldı. Kadro kalitesi farkı ve Onuachu ile Oulai'nin eksikliği çok güç kaybettirdi bordo-mavililere bu da bir gerçek. Fatih Tekke hoca elindeki kadroyla fazlasını bile gösteriyor aslında. Eksikleri var takviye lazım. Galatasaray ise Osimhen, Singo ve Jacobs'dan yoksundu. Elbette önemli eksikler ama yerleri de fazlasıyla dolmuştu. Rahat bir galibiyet aldı aslan ve kendini finale attı.

NEFİS BİR TAT BIRAKTI! FENERBAHÇE ÇOK RAHAT KAZANDI...

Fenerbahçe ise Samsunspor'u çok rahat bir oyunla geçti. Tedesco hoca dersine nefis çalışmış. Maç içinde oyunun herhangi bir bölümünde Samsunspor'u bir tık daha önde hissetmedim. Son derece kontrollü, ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada üstelik bir sürü eksiğine rağmen. Yeni transfer Musaba da resmen döktürdü ilk maçında. Sanki 3 gün önce değil de yıllardır sarı-lacivertli kulüpteymiş gibi. Müthiş bir azim, istek ve oyun gösterdi. Duran ile iletişimi ve takımıyla uyumunu da çok beğendim. Tabii bir de arkasına Semedo ve hemen yanına inceci Talisca'nın da geleceğini düşünürsek ortaya nasıl bir birliktelik çıkacak çok merak ediyorum. Ağızlarda nefis bir tat bıraktı resmen Musaba. Hoca da iyi bir yemek çıkarabilirse yeme de yanında yat olur bu iş...

Samsunspor'da ise düşüş kendini iyiden iyiye gösterdi. Lig, Konferans kupası, Türkiye kupası derken bir de üstüne Süper kupa gelince dayanmadılar. Sakatlar ve kadro darlığı da binince vücut dayanmadı. Hastalandı ve yatıyor Karadeniz ekibi. Ayağa kalkabilir mi elbette kalkacaktır. Ama takviye şart. Zaten hali hazırda eksik ve takviyeye ihtiyaç olan kadro bir de Musaba'yı kaybetti. Thomas Reis hoca bu seviyeler için nefis bir tercih. Lig ve Avrupa'da gösterdiği performans da bunun bir sonucu aslında. 2-3 takviyeyi hoca da hak etti, Samsunspor taraftarı da. Yapılmalı ve yapılacaktır da...

ASLA SADECE BİR KUPA DEĞİL! PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KATAR...

Bir tarafta derbide Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray, diğer tarafta Samsunspor'u rahat bir oyunla 2-0 geçen Fenerbahçe... Derbilerin derbisi, yıldızların kapışması... Aslında bu maçın anlamı kendisinden de büyük bence. Bir kupa kazanmanın yanı sıra aynı zamanda büyük bir psikolojik üstünlüğü de ele geçirmesi demek. Şöyle düşünelim finali Galatasaray kazandı mesela. Zaten hali hazırda ligde puan olarak önde ve bir de üstüne sezon ortasında finalde ezeli rakibini yenerek kupa kazanıyor. Müthiş bir ivme kazandırır ve rakibini nakavt eder neredeyse. Ama bir de tersi senaryo var tabiii. Fenerbahçe kazanırsa her şey bambaşka bir hal alır. Yıllardır süre gelen yapı söylemleri artık çok başka dillendirilir. Bu söylemin arkasını sağlam doldurmuş olur. Bunun yanı sıra sezon ortasında kupa alarak rakibine sert bir yumruk indirir ve zaten devre arasına havalı bir şekilde giren taraftarına daha da gaz verir. Transferlerle de birlikte artık yelkenler havayla dolar ve kalkışa hazırlanır sarı-lacivertliler. İşte öyle bir maç bu maç...