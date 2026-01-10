Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaybeden Mauro Icardi'den maç sonu flaş itiraf!

Süper Kupa'da Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Galatasaraylı Mauro Icardi'den flaş itiraf geldi. Icardi ilk golün ardından maç ritminin sarı-lacivertlilere döndüğünü belirtirken gelecek maçlara dair mücadele edeceklerini belirtti.

"MAÇIN RİTMİNİ ONLAR YÖNELTTİLER!''

Mauro Icardi, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım.'' açıklamasında bulundu.

''DÖRT YILDA HER ŞEYİ KAZANDIK...''

Mauro Icardi, ''Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz." dedi.