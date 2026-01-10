SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaybeden Mauro Icardi'den maç sonu flaş itiraf!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 ile geçerken, maçın ardından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaybeden Mauro Icardi'den maç sonu flaş itiraf!
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Kupa'da Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Galatasaraylı Mauro Icardi'den flaş itiraf geldi. Icardi ilk golün ardından maç ritminin sarı-lacivertlilere döndüğünü belirtirken gelecek maçlara dair mücadele edeceklerini belirtti.

"MAÇIN RİTMİNİ ONLAR YÖNELTTİLER!''

Süper Kupa yı Fenerbahçe ye kaybeden Mauro Icardi den maç sonu flaş itiraf! 1

Mauro Icardi, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım.'' açıklamasında bulundu.

''DÖRT YILDA HER ŞEYİ KAZANDIK...''

Süper Kupa yı Fenerbahçe ye kaybeden Mauro Icardi den maç sonu flaş itiraf! 2

Mauro Icardi, ''Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmediOlimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi
Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi! Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Derbi son dakika Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa'da final
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.