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Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

04.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

5 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının hakemleri açıklandı.

YARIN:

21'00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER

6 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19'15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN
21'45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 AĞUSTOS PAZAR:

19'15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
19'15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN
21'45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

8 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19'15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK
21'45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
21'45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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