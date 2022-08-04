Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

5 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının hakemleri açıklandı.
YARIN:
21'00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER
6 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19'15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN
21'45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
7 AĞUSTOS PAZAR:
19'15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
19'15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN
21'45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
8 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19'15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK
21'45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
21'45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU
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