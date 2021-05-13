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Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

13.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Süper Lig 42. ve son haftasında müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.

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42. HAFTANIN YENİ SAATLERİ ŞÖYLE:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor
18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa
18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
18.00: Hatayspor - Gaziantep FK
18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor
18.00: Antalyaspor - Konyaspor
20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30: Göztepe - Beşiktaş
20.30: Kayserispor - Fenerbahçe
20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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