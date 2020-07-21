Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta 25-26 Temmuz müsabakaları ve TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 2. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
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