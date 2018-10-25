Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
26 Ekim Cuma:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
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