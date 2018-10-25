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Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.10.2018 12:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

26 Ekim Cuma:

20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ekim Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş

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