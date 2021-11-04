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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

04.11.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

5 KASIM CUMA

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 KASIM CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 KASIM PAZAR

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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