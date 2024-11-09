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Süper Lig'de 12 haftanın sonunda bir ilk! Hatayspor-Gaziantep FK maçında yaşandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 18:37
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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Hatayspor oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 12 haftanın sonunda bir ilk! Hatayspor-Gaziantep FK maçında yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatayspor evinde Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Hatayspor oldu.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Funsho Bamgoye ve 90+5'te Carlos Strandberg kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+2'de Deian Sorescu kaydederken, 81. dakikada Bruno Viana direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HATAYSPOR İLKİ YAŞADI

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Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hatayspor
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