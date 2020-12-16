Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:
Fatih Karagümrük - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
Göztepe - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
Fraport-TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
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