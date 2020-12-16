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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

Fatih Karagümrük - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

Göztepe - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

Fraport-TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

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