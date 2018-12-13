Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
14 ARALIK CUMA
20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk
16 ARALIK PAZAR
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
17 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
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