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Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray-Trabzonspor maçındaki penaltı konuşması sosyal medyada gündem oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.12.2024 20:12
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın tartışma yaratan mücadelesi Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili paylaşılan kesit sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray-Trabzonspor maçındaki penaltı konuşması sosyal medyada gündem oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

GALATASARAY'IN PENALTI POZİSYONU

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Galatasaray - Trabzonspor maçının 60'ıncı dakikasında ceza sahası içindeki Dries Mertens, Pedro Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçı önce devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin penaltı kazandığı pozisyonun VAR kayıtları şöyle:

"VAR: Kadir, Kadir potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim.

HAKEM: Geldim.

VAR: Bu temas noktası. Oynat hocam. Bu hocam teması.

HAKEM: Tamam penaltı veriyorum.

VAR: Anlaşıldı."

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ KIRMIZI KART POZİSYONU

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Fenerbahçe - Başakşehir maçının 44'üncü dakikasında Edin Dzeko, Ousseynou Ba'nın kafa darbesenin ardından yerde kaldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Ba'ya kırmızı kart verdi.

Ousseynou Ba'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

"VAR: Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet abi.

VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Tamam

HAKEM: Evet abi geldim. Evet çok net kafa atıyor. Şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum.

VAR: Konfirm."

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
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