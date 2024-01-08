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Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri belli oldu

08.01.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

YARIN;

17.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
17.00 Pendikspor - Antalyaspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR
20.00 Kasımpaşa - Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) BURAK PAKKAN
20.00 Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN

10 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin) ÜMİT ÖZTÜRK
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) BURAK ŞEKER
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor (Ülker) KADİR SAĞLAM
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor (Yeni Adana) MURAT ERDOĞAN

11 OCAK PERŞEMBE:

17.00 Sivasspor - Galatasaray (BG Grup 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK
20.00 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park) CİHAN AYDIN

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