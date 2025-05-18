Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar üst üste 3. kez toplamda 25. kez ipi göğüsledi ve 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da şampiyonluk için çıktığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri mücadelenin 26'ncı dakikasında Victor Osimhen, 29'ncu dakikasında Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera penaltı vuruşundan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu.

ÜST ÜSTE 3'NCÜ KEZ...

Sarı-Kırmızılılar bu şampioynlukla Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BAŞLADI

Galatasaray Kulübü, 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından gelen son düdükle birlikte şampiyonluk kutlamalarına da başladı.

5'NCİ YILDIZ PLATFORMALARI GETİRİLDİ

Kutlamalar için stada 5. yıldıza vurgu yapan platformlar getirildi. Ayrıca doğu tribününe de çatıdan zemine indirilecek büyük bir pankart hazırlandı.

Karşılaşma öncesinde taraftarlar da "Niyet hayır, akıbet hayır. İyiler sonunda mutlaka kazanır" yazısının bulunduğu pankart astı.

ICARDİ TRİBÜNDEYDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi de karşılaşmayı tribünden izledi. Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.

TARAFTAR, OSIMHEN'İN KALMASINI İSTİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti.

Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi.

Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.

19 MAYIS'I KUTLADI

Galatasaray, maç öncesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ev sahibi takımın teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.

Taraftarlar da doğru tribününde, "Büyük büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" yazılı pankart açtı.

ŞAMPİYON SUTOPU TAKIMI STATTA

Sutopunda şampiyon olan Galatasaray Zena Kadın Takımı, maç öncesi taraftarı selamladı.

Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk sevincini RAMS Park'a çıkarak taraftarlarla yaşadı.