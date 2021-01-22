Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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