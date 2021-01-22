SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

22.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 OCAK PAZAR:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

25 OCAK PAZARTESİ:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladıAli Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Ali Koç'tan transfer müjdesi

Ali Koç'tan transfer müjdesi

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

F.Bahçe Sivas'ta dondu

F.Bahçe Sivas'ta dondu

Beşiktaş'tan flaş Hulk açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Hulk açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Falcao'nun transferini resmen duyurdular!

Falcao'nun transferini resmen duyurdular!

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Diğer Haberler

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ankaragücü, Kasımpaşa'yı devirdi ve nefes aldı!

Ankaragücü, Kasımpaşa'yı devirdi ve nefes aldı!

SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...

Wolfsburg, Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi

Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İşte Süper Lig'de 20. hafta hakemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.