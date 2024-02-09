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Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde;

BUGÜN

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR

13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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