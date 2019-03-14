Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
15 MART CUMA
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım
16 MART CUMARTESİ
13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar
17 MART PAZAR
13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa
Ve Gökhan Töre kararını verdi!
Mustafa Cengiz'den bomba UEFA itirafı
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Barcelona'dan Japonya'ya sürpriz transfer
Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Balıkesir şokta! Transfer yasağı...
Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!
Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!
Kararını verdi, sezon sonu gidiyor
''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''
Fatih Tekke dönemi sona erdi
Rodallega ve Hosseini antrenmanı tamamlayamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum