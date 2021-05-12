Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta "talimatlara aykırı hareketleri", "usulsüz seyirci alınması" ve "saha olayları" nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün aynı müsabakada "saha olayları" ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle, Yeni Malatyaspor'un da Atakaş Hatayspor karşılaşmasında "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Ozan Köprülü, futbolcular Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar, kulüp görevlileri Cengizhan Öksüz ile Berke Güler, Gençlerbirliği'nde kulüp görevlisi Aydın Metin, Yukatel Denizlispor'da futbolcu Hugo Rodallega ve Gaziantep'te kulüp görevlisi Sotirios Roussis'in çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig'de ise Tuzlaspor, Adana Demirspor, Menemenspor ve Giresunspor kulüplerinin yanı sıra Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve futbolcuları Tolgahan Acar ile İbrahima Balde'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

