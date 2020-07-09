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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 32. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. hafta maçları 7, 8 ve 9 Temmuz'da, 32. hafta müsabakaları 11, 12 ve 13 Temmuz'da, TFF 1. Lig 33. hafta karşılaşmaları ise 11 ve 12 Temmuz'da oynanacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Ankaragücü - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe - Sivasspor: Abdülkadir Bitigen

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

Konyaspor- Başakşehir: Cüneyt Çakır

Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

Antalyaaspor-Alanyaspor: Halis Özkahya

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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