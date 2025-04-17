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Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 15:11
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Süper Lig'in 32'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 NİSAN PAZAR:

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TFFB ve MHK ayarı vermiş, Galatasaray maçına Fenerbahçe ve Morhinyo 'nun hakemi verilmiş. Galatasaray'ın önünün kesilmesi için özel atama. Ama şunu unutmayın Galatasaray hepinizi yenmek zorunda ve hepinizi EZE EZE yenecek ŞAMPİYON olacak.
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