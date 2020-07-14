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Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı.

Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı

Süper Lig'de 33. hafta programı değişti. Başakşehir-Kayserispor ve Trabzonspor-Konyaspor maçları pazar gününe alındı. 2 maç cumartesi günü, 7 maç pazar günü oynanacak.

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