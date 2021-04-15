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Süper Lig'de 35. haftanın perdesi açılıyor

15.04.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak olan 4 müsabakanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig’in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak olan 4 karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

19.00’da oynanacak olan Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçında hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak.

Süper Lig’in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak 4 maçın hakemleri şu şekilde:

16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

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