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Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri açıklandı
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

17 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 MAYIS PAZAR:

19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

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