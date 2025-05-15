Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
17 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 MAYIS PAZAR:
19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
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