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  4. Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte ligin 4. haftasında görev alacak hakemler:

2 EKİM CUMA

20.00 MKE Ankaragücü- Kayserispor: Bahattin Şimiek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 EKİM CUMARTESİ

13.30 Yeni Malatyaspor-FT. Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 M.Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-F.Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 EKİM PAZAR

13.30 Y.Denizlispor-İH.Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 A.Alanyaspor -A.Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dunyanin en kotu ligi aslinda hakeme bile gerek yok mahalle maclari oynaniyor resmen
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