Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte ligin 4. haftasında görev alacak hakemler:
20.00 MKE Ankaragücü- Kayserispor: Bahattin Şimiek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus
13.30 Yeni Malatyaspor-FT. Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 M.Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-F.Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Y.Denizlispor-İH.Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 A.Alanyaspor -A.Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır
(İHA)
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