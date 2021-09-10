Süper Lig'de 4. haftanın maç programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise haftanın ilk müsabakasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. İstanbul'da saat 16.30'da başlayacak mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

SÜPER LİG

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. LİG

11 Eylül Cumartesi:

16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

12 Eylül Pazar:

17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

20.00 Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. LİG

Beyaz Grup:

11 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Demirspor-Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)

12 Eylül Pazar:

16.00 Kırşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırşehir Ahi)

16.30 Nazilli Belediyespor-Pazarspor (Nazilli İlçe)

19.00 Eskişehirspor-Şanlıurfaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Anagold 24Erzincanspor (Tarsus İlçe)

19.00 Isparta 32Spor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Isparta Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Bucaspor 1928 (Spor Toto Akhisar)

KIRMIZI GRUP

11 Eylül Cumartesi:

16.00 Etimesgut Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Sinan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.30 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)

12 Eylül Pazar:

15.30 Adıyaman 1954 Spor-Somaspor (Adıyaman Atatürk)

16.00 Niğde Anadolu FK-Ankaraspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

16.00 Turgutluspor-Bayburt Özel İdare Spor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Ergene Velimeşespor-Çorum FK (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Sakaryaspor-Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor-Silahtaroğlu Vanspor (Zafer)

19.00 Diyarbekirspor-Bodrumspor (Diyarbakır)

TFF 3. LİG

1. Grup:

11 Eylül Cumartesi:

16.30 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Formul Erbaaspor (Bolluca)

12 Eylül Pazar:

15.30 Fatsa Belediyespor-Batman Petrolspor (19 Eylül)

15.30 Artvin Hopaspor-Neşehir Belediyespor (Hopa İlçe)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Çatalcaspor (Kelkit İlçe)

16.00 Başkent Gözgözler Akademi-Elazığspor (Polatlı İlçe)

16.00 Karaman Belediyespor-Sancaktepe (Kemal Kaynaş)

16.00 Osmaniyespor-Kahta 02 (7 Ocak)

16.30 Bergama Belediyespor-Hendekspor (Menemen İlçe)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Belediye Kütahyaspor (Minareli Çavuşspor Tesisleri)

2. Grup:

11 Eylül Cumartesi:

15.30 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (19 Eylül)

12 Eylül Pazar:

15.30 Malatya Yeşilyurt Beledeyispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 76 Iğdır Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Van Atatürk)

15.30 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Kızılcabölük (Elazığ Doğukent)

15.30 Yomra-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yomra İlçe)

16.00 Çarşamba-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çarşamba Şehir)

16.00 İskenderun-Hacettepe (Yeni Hatay)

16.00 Altındağ-Kuşadası (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Bayrampaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestel (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup

11 Eylül Cumartesi:

19.00 Karşıyaka-İçel İdmanyurdu (İzmir Atatürk)

12 Eylül Pazar:

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği (Faruk Çelik)

15.30 Ağrı 1970-Mardin 1969 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Büyükçekmece Tepecik-Gümüşhanespor (Tepecik Şenol Güneş)

16.00 Ceyhanspor-Edirnespor (Ceyhan İlçe)

16.00 Çankaya-Kardemir Karabükspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

16.30 Modafen-Ofspor (Alemdağ)

16.30 Belediye Derince-Kırıkkale Büyük Anadolu (Derince Belediye)

19.00 Fethiyespor-Esenler Erokspor (Fethiye İlçe)

