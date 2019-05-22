Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan



