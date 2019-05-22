Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:
24 Mayıs Cuma:
18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
25 Mayıs Cumartesi:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan
Ali Koç isyan etti! 'Kurgulanmış...'
Fikret Orman'dan çarpıcı hakem önerisi!
Ağaoğlu müjdeyi verdi! Transfer...
G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni adresi
TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu
F.Bahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
De Rossi'ye talip var
Dortmund'dan flaş transfer
Rodallega'dan transfer açıklaması
Ozan Kabak fırtınası sürüyor! Büyük onur
Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...
Cengiz Ünder'in yeni hocası o mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum