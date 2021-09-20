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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

20.09.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

21 Eylül Salı

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır

6. hafta hakemleri


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