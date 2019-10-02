Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7. haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
4 Ekim Cuma
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Bülent Birincioğlu)
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor (Serkan Tokat)
17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor (Cüneyt Çakır)
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Halil Umut Meler)
6 Ekim Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)
16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Arda Kardeşler)
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir (Koray Gençerler)
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
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