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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 7. hafta oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisini Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7. haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

4 Ekim Cuma
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Bülent Birincioğlu)
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor (Serkan Tokat)
17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor (Cüneyt Çakır)
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Halil Umut Meler)

6 Ekim Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)
16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Arda Kardeşler)
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir (Koray Gençerler)
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

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Anahtar Kelimeler:
çaykur rizespor trabzonspor hüseyin göçek

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