SPOR

Süper Lig'de 77 futbolcu bedelli askerlik yapacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcuların sayısını açıkladı. Süper Lig’de forma giyen 77 futbolcu bedelli askerlik başvurusu yaparken, Türkiye’deki 3 bin 162 profesyonel Türk futbolcunun 853’ü bedelli askerlik yapacak.

Süper Lig'de 77 futbolcu bedelli askerlik yapacak

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcu sayısını açıkladı. 3 bin 162 profesyonel Türk futbolcunun 853’ü bedelli askerlik başvurusu yaptı ve bu haktan yararlanacak. Türkiye’deki profesyonel liglerde mücadele eden takımlar içinde yalnızca Gaziantepspor ve Bucaspor forması giyen futbolculardan herhangi bir başvuru gelmezken, en fazla başvuruda bulunan futbolcu da Keçiörengücü’nden. Ankara temsilcisinin kadrosunda bulunan tam 16 futbolcu, bedelli askerlik yapacak. Rakamlara bakıldığında en yüksek başvurunun olduğu lig ise 2. Lig Beyaz Grup oldu. Bu klasmanda tam 150 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Başakşehir ve Sivasspor başı çekti

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden 18 takımda bedelli askerliğe başvuran futbolcu sayısı 77 oldu. Başakşehir ve Sivasspor’dan 7’şer futbolcu bedelli askerlik başvurusu yaparken, söz konusu 2 kulüp bu anlamda başı çekti. En az başvuru yapan takımlar ise Ankaragücü ve Göztepe olarak dikkat çekti. Her iki kulüpten de 2’şer futbolcu bedelli başvurusu yaptı. Beşiktaş’ın 6, Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın 3, Trabzonspor’un 3, Alanyaspor’un 3, Akhisarspor’un 4, Antalyaspor’un 5, Bursaspor’un 3, BB Erzurumspor’un 5, Kasımpaşa’nın 5, Kayserispor’un 3, Konyaspor’un 6, Yeni Malatyaspor’un 5 ve Çaykur Rizespor’un 4 futbolcusu bedelli askerlikten faydalandı. Süper Lig’den 77 futbolcunun başvurduğu bedelli askerlikten TFF 1. Lig’den 116, TFF 2. Lig’den 299 ve TFF 3. Lig’den de 361 futbolcu faydalanacak.

Bedelli Rakamlar_2-1

Bedelli Rakamlar_2-2

Bedelli Rakamlar_2-3

Bedelli Rakamlar_2-4

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!
Engin Baytar'dan sürpriz transfer!Engin Baytar'dan sürpriz transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig bedelli askerlik Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

İşte gözyaşlarının nedeni! Acı gerçek...

İşte gözyaşlarının nedeni! Acı gerçek...

Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!

Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de 77 futbolcu bedelli askerlik yapacak

Süper Lig'de 77 futbolcu bedelli askerlik yapacak

Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!

Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!

Engin Baytar'dan sürpriz transfer!

Engin Baytar'dan sürpriz transfer!

Onur Kıvrak yıllardır beklediği hayaline kavuştu!

Onur Kıvrak yıllardır beklediği hayaline kavuştu!

Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde en çok yabancı futbolcular forma giydi

Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde en çok yabancı futbolcular forma giydi

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta tekrar çalışmak isterim

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta tekrar çalışmak isterim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.