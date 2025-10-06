SPOR

Süper Lig’de 8’inci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 8’inci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Emre Şen

Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Kocaelispor - ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK, Göztepe - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.

  • Samsunspor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmanın 34’üncü dakikasında kırmızı-beyazlı ekibin attığı golde ofsayt bayrağı kalktı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önüne gelen Meler, pozisyonu VAR’dan da teyit ederek kararından vazgeçmedi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Halil hocam.

HAKEM: Efendim.

VAR: Golü, atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Sahada incelemeyle bakacağız tamam.

VAR: Top kaleciye doğru gelirken hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

HAKEM: Tamam. Şimdi göster bana pozisyonu.

VAR: Bak arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

HAKEM: 17 numaralı oyuncu ofsaytta. 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği ve aksiyon alanına girdiği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz doğru mudur?

VAR: Doğrudur hocam.

HAKEM: Evet doğrudur başlıyoruz.

  • Aynı karşılaşmanın 58’inci dakikasında Milan Skriniar'ın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen potansiyel bir penaltı iptali için uyarı sonrası Meler, pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Halil hocam.

HAKEM: Efendim.

VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: İnceleme öneriyoruz tamam.

VAR: Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim.

HAKEM: Evet ben açıkken gördüm. Tamam konumunu göster. Gördüm eli normal evet.

VAR: Bu ilk açıda doğal konum görebilirsin. Şimdi de rakipten gelen topu.

HAKEM: Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok.

VAR: Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda.

HAKEM: Tamam, penaltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum doğru mudur?

VAR: Doğrudur hocam.

