Süper Lig’de 8’inci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Kocaelispor - ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK, Göztepe - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.
Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Halil hocam.
HAKEM: Efendim.
VAR: Golü, atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM: Sahada incelemeyle bakacağız tamam.
VAR: Top kaleciye doğru gelirken hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.
HAKEM: Tamam. Şimdi göster bana pozisyonu.
VAR: Bak arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.
HAKEM: 17 numaralı oyuncu ofsaytta. 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği ve aksiyon alanına girdiği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz doğru mudur?
VAR: Doğrudur hocam.
HAKEM: Evet doğrudur başlıyoruz.
Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Halil hocam.
HAKEM: Efendim.
VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM: İnceleme öneriyoruz tamam.
VAR: Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim.
HAKEM: Evet ben açıkken gördüm. Tamam konumunu göster. Gördüm eli normal evet.
VAR: Bu ilk açıda doğal konum görebilirsin. Şimdi de rakipten gelen topu.
HAKEM: Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok.
VAR: Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda.
HAKEM: Tamam, penaltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum doğru mudur?
VAR: Doğrudur hocam.
Okuyucu Yorumları 0 yorum