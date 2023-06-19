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Süper Lig'de Alex de Souza sürprizi! Andrea Pirlo'nun halefi olmaya geliyor...

19.06.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler takımların yapacağı hamlelere çevrildi. Fenerbahçe'deki performansıyla efsaneleşen Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde Avai'deki teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı. Kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak edilen Brezilyalı efsanenin Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Türkiye'ye teknik direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

KARAGÜMRÜK İLE GÖRÜŞTÜ

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Fotomaç'ın haberine göre son olarak Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PIRLO'NUN YERİNE...

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Sezonun bitimine kısa bir süre kala Andrea Pirlo ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin Brezilyalı çalıştırıcıyı sezon öncesi kampa yetiştirmek istediği kaydedildi.

Yeni sezon hazırlıklarını 1-14 Temmuz tarihlerinde Riva'da açacak olan Fatih Karagümrük, 2. etap çalışmalarını 16-31 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda yapacak.


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