SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Süper Lig'de bir ilk! Locada jakuzi keyfi

Süper Lig'de bir ilk! Locada jakuzi keyfi

01.10.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Sahasında gerçekleştirdiği yapım onarım çalışmaları nedeniyle maçlarını Eskişehir'de oynayan Konyaspor, Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlandı. Yeni gelen görüntülerde loca kısmında jakuzi olduğu görülürken sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de bir ilk! Locada jakuzi keyfi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir süredir sahasında yaptığı bakım onarım çalışmaları nedeniyle, maçlarını Eskişehir'de oynuyordu. Yenileme çalışmalarında sona gelen Konyaspor ekibi evine dönmeye hazırlanırken, Yenileme çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalardan paylaşılan kareler gündem oldu.

Yenileme çalışmalarından kareler paylaşan Konyaspor’da loca kısmında jakuzinin de bulunması dikkat çekti.

ÜMRANİYESPOR MAÇI KONYA'DA OYNANACAK

LKŞLK

Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç öncesinde stad locasından paylaşılan görüntü ise taraftarları mest etti.

Ampute Dünya Kupası'na galibiyetle başladık!Ampute Dünya Kupası'na galibiyetle başladık!

POPÜLER OLMUŞTU!

Screenshot_1

Futbol stadyumlarında jakuzi, geçtiğimiz günlerde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Rennes’in Ligue 1’de Troyes deplasmanında ekranlara gelen görüntüsüyle popüler olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve lider değişti! Daha gol bile yemediler...Ve lider değişti! Daha gol bile yemediler...
Canlı yayında bir bir açıkladı! "Uluslararası bir şirketle anlaştık ve..."Canlı yayında bir bir açıkladı! "Uluslararası bir şirketle anlaştık ve..."
Burak Yılmaz bombaladı!Burak Yılmaz bombaladı!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor son dakika jakuzi Süper Lig ak hibrit çim süper li iyet ekipleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha'ya talip var! Talih kuşu kondu...

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha'ya talip var! Talih kuşu kondu...

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi bitiyor!

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi bitiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.