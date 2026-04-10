Süper Lig'de bitime 6 hafta kala ortalığı karıştıran rakam: 'Galatasaray %100 şampiyon'

Galatasaray, şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından birinde önemli bir sınavı kayıpsız geçti. Trabzon deplasmanından alınan yenilginin ardından takımın vereceği reaksiyon merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk kısa sürede toparlanmayı sağlayarak oyuncularını yeniden ayağa kaldırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, zorlu süreçte hem mental hem de taktik anlamda güçlü bir dönüş sergileyerek zirvedeki yerini korudu.

TERCİHLER BELİRLEYİCİ OLDU

Deneyimli teknik adam, Göztepe karşısında alışılmış planın dışına çıktı. Victor Osimhen’in yokluğunda Mauro Icardi’yi ilk 11’de tercih etmeyen Buruk, hücum hattında Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

Orta sahada ise dikkat çeken bir başka karar alındı. Son dönemde formsuz görüntü sergileyen Lucas Torreira, ligde ikinci kez yedek soyunurken, İlkay Gündoğan maça ilk 11’de başladı.

Bu hamleler kısa sürede karşılığını verdi. Galatasaray’ın bulduğu ilk iki golde Barış Alper ve İlkay Gündoğan’ın şutları belirleyici olurken, teknik ekibin planı skora doğrudan etki etti.

İSTATİSTİKLERE GÖRE %100

Galatasaray’ın son haftalara girilirken yakaladığı puan farkı, geçmiş sezon verileriyle birlikte değerlendirildiğinde şampiyonluk ihtimalini güçlendiriyor.

Sarı-kırmızılılar, 3 puanlı sisteme geçilen 1987’den bu yana ligin son 6 haftasına 4 puan önde girdiği tüm sezonlarda kupaya uzandı. Bu istatistik, camiada umutları daha da artırdı.

PUAN ORTALAMASI DÜŞTÜ

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle puanını 67’ye yükseltti. Ancak bu performans, Okan Buruk dönemindeki son üç sezonun ilk 28 haftalık ortalamasının gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde önceki üç sezonda aynı periyotta sırasıyla 69, 75 ve 71 puan toplamıştı. Buna rağmen bu sezon da zirvede kalmayı başaran Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elinde tutuyor.