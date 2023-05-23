Süper Lig'de bu hafta maç yok mu, ne zaman oynanacak? Süper Lig 36. hafta maçlarının tarihleri...

Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kaldı. Bu sebeple Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte, 36. haftanın maç programı...
Süper Lig başta olmak üzere, ülkemizdeki profesyonel futbol liglerinde bu hafta sonu maç oynanmayacak.
14 Mayıs'ta adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle tekrar sandığa gidecek.
Süper Lig'de 36. hafta maçları, hafta içi aynı gün ve aynı saatte 30 Mayıs Salı günü başlayacak.
Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Ümraniyespor ile Başakşehir ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.
30 Mayıs 2023 Salı
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
20.00 Giresunspor - Trabzonspor
20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Konyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor