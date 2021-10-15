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Süper Lig’de bu sezon hangi takım şampiyon olacak? İşte şampiyon ve küme düşecek takımlar…

15.10.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro Club Index sitesi, Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları paylaştı. Avrupa liglerinde takımların kadro ve mevcut form durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini paylaştı.

Süper Lig’de bu sezon hangi takım şampiyon olacak? İşte şampiyon ve küme düşecek takımlar…

Site, lig sonunda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor ve Göztepe’nin küme düşeceğini ve Trabzonspor'un şampiyon olacağını ileri sürdü.

Euro Club Index''in tahminine göre; Süper Lig'de sezon sonu sıralaması şu şekilde:

Trabzonspor: 75

Fenerbahçe: 74

Beşiktaş: 72

Galatasaray: 70

Alanyaspor: 59

Hatayspor: 57

Sivasspor: 55

Konyaspor: 55

Fatih Karagümrük : 55

Altay: 52

Gaziantep FK: 49

Adana Demirspor: 48

Başakşehir: 46

Kayserispor: 44

Antalyaspor: 42

Kasımpaşa: 40

Giresunspor: 37

Göztepe: 37

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 36

Çaykur Rizespor: 30

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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