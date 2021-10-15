Süper Lig’de bu sezon hangi takım şampiyon olacak? İşte şampiyon ve küme düşecek takımlar…

Site, lig sonunda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor ve Göztepe’nin küme düşeceğini ve Trabzonspor'un şampiyon olacağını ileri sürdü.
Euro Club Index''in tahminine göre; Süper Lig'de sezon sonu sıralaması şu şekilde:
Trabzonspor: 75
Fenerbahçe: 74
Beşiktaş: 72
Galatasaray: 70
Alanyaspor: 59
Hatayspor: 57
Sivasspor: 55
Konyaspor: 55
Fatih Karagümrük : 55
Altay: 52
Gaziantep FK: 49
Adana Demirspor: 48
Başakşehir: 46
Kayserispor: 44
Antalyaspor: 42
Kasımpaşa: 40
Giresunspor: 37
Göztepe: 37
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 36
Çaykur Rizespor: 30
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