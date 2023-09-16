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Süper Lig'de Çaykur Rizespor fırtınası! Yeni transferler şov yaptı, liderlik geldi...

16.09.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta konuk ekip Rizespor'un yeni tarnsferleri sahne aldı ve Karadeniz ekibi, son dakikada gelen golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rizespor'un kadrosuna kattığı Jonjo Shelvey asist yaparken, Adolfo Gaich 3 puanı getiren golü attı. İşte detaylar...

TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftaısnda kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Rizespor oldu.

Konyaspor, 34. dakikada Uğurcan Yazğılı ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 89. dakikada penaltıdan Gustavo Sauer ile eşitliği sağladı. 90+2. dakikada ise Adolfo Gaich sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirerek Rizespor'u galibiyete taşıdı.

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Bu skorun ardından son 3 maçta 3. galibiyetini alan Rizespor, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İlk mağlubiyetini yaşayan Konyaspor ise 8 puanla 4. basamakta yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

YENİ TRANSFERLER 3 PUANI GETİRDİ

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Rizespor'da henüz 2 gün önce takıma katılan yeni transferler Jonjo Shelvey ve Adolfo Gaich, karşılaşmaya damgasını vurdu. Gaich, 62. dakikada Zeqiri'nin yerine oyuna dahil oldu. Shelvey ise 74. dakikada Olawoyin'in yerine sahne aldı.

lhan Palut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Karadeniz ekibine 90+2. dakikada galibiyeti getiren golde ise bu iki ismin imzası bulundu. Jonjo Shelvey'nin asistinde Gaich golü yaptı ve iki futbolcu, ayağının tozuyla takımlarını liderlik koltuğuna taşıdı.

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