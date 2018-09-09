SPOR

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi saat 21.00'de oynanacak. 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı.

İşte ligin ilk yarısındaki bütün derbilerin tarihleri;

  1. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş / 24 Eylül - 21.00

  2. hafta: G.Saray - F.Bahçe / 2 Kasım | 21.00

  3. hafta: Trabzon - F.Bahçe / 25 Kasım | 19.00

  4. hafta: Beşiktaş - G.Saray / 2 Aralık | 20.00

  5. hafta: Beşiktaş - Trabzon / 16 Aralık | 19.00
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
derbi aynı şehrin takımlarının karşılaşmasına derbi denir,Trabzon ne alaka,istanbul takımlarının karşılaşması derbi,BJK,BŞ,FB,GS,KSP bunlar derbi,Antalya ve Alanya derbi,doğru bildiğimiz yanlışlar gibi,Trabzonla Bjk,Fb,Gs derbi değil bunu bir öğrenin
KEŞKE 6 KASIM OLSAYMIŞ :D
hafta içi derbi mi olur istanbul gibi metropolde ?
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