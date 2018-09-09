Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı.
İşte ligin ilk yarısındaki bütün derbilerin tarihleri;
hafta: F.Bahçe - Beşiktaş / 24 Eylül - 21.00
hafta: G.Saray - F.Bahçe / 2 Kasım | 21.00
hafta: Trabzon - F.Bahçe / 25 Kasım | 19.00
hafta: Beşiktaş - G.Saray / 2 Aralık | 20.00
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