Süper Lig'de Edin Dzeko sesleri

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Yıldız golcünün İstanbul'da kahve içerken yaptığı paylaşım Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz iki sezonda adı Fenerbahçe ile anılan ünlü forvet, İtalyan Serie A ekibi Roma'da bu yıl kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş'ın da Edin Dzeko ile bir teması var. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen futbolcunun transfer iddiaları iyice güçlendi.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Tecrübeli golcünün gelişi hem sarı lacivertli hem de siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede 5 milyon Euro isteyen Dzeko, menajerine bir gün Türkiye'de oynamak istediğini iletmişti.

Mirsad Türkcan ve Utku Cenikli'nin oyuncusu, Türkiye'deki futbol ortamına uzak değil. Ali Koç'un, "İki forvet alacağız" açıklamasının ardından Dzeko'nun dün paylaşım yapması, transfer iddialarını kuvvetlendirdi.

TATİL İÇİN TERCİH EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye gelen ünlü Boşnak golcü Edin Dzeko, tatilini ülkemizde geçirmeyi seviyor. Ancak bu kez Bosna Hersek basınından da iddialar geldi. Buna göre; tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'yle görüşmelerde bulunacak. Aynı zamanda tatilini de yapacak Edin Dzeko'nun bu kez Türkiye'den ayrılmayabileceği de belirtildi. İtalyan ekibi Roma'yla mukavelesi süren futbolcu için bonservis istenmeyebileceği kaydedildi. Ancak para talep edilse de bunun ufak bir miktar olacağı yazıldı.

(AKŞAM)



