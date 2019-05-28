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Süper Lig'de en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Süper Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanırken, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir sezon geçirildi. Süper Lig’de yer alan 18 takımın tamamını Türk teknik direktörlerin çalıştırıyor olması ve 2019 yılında birçok takımın teknik direktör değişikliğine gitmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Süper Lig'de en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Süper Lig’de görev yapan ve görev yapmış teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press’in 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yazılı basın araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 11 bin 151 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü.21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray’ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 22. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı.

Süper Lig’in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, Beşiktaş’ın başında son sezonunu geçiren ve milli takımla anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş’ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 10 bin 292 haberle konuşuldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal 5 bin 742 haberle üçüncü sıraya yerleşirken, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman 5 bin 558 haberle dördüncü, Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman 3 bin 594 haberle ilk beş içerisinde kendisine yer buldu.

Şu an Süper Lig’de görev yapan ve görev yapmış diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu; Hikmet Karaman 3 bin 115, Abdullah Avcı 2 bin 601, Bülent Korkmaz 2 bin 421, Okan Buruk 2 bin 317, Sergen Yalçın bin 899, Tamer Tuna bin 500, Mustafa Kaplan bin 266, Mustafa Denizli bin 240, Mesut Bakkal bin 233, Hakan Keleş bin 81, Hamza Hamzaoğlu 762, Ali Ravcı 636, Ercan Kahyaoğlu 124.

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Anahtar Kelimeler:
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