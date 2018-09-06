Süper Lig'de en fazla kart gösteren hakem Ali Palabıyık

Süper Lig’de bu sezon mücadelelerin oldukça sert geçmesi hakemlerin çıkarttığı kart sayılarına da yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, 18 sarı kart, 2 kırmızı kartla bu sezonun ilk 4 haftalık periyodunda elini en fazla cebine götüren hakem konumunda. Palabıyık, 2 kez penaltı noktasını göstermesiyle bu alanda da zirvede yer aldı.
Süper Lig’in ilk 4 haftasında en fazla kart gösteren hakemlerin listesi şu şekilde:
Ali Palabıyık: 18 sarı kart, 2 kırmızı kart
Ümit Öztürk: 13 sarı kart, 1 kırmızı kart
Bülent Yıldırım: 13 sarı kart
Halis Özkahya: 12 sarı kart
Yaşar Kemal Uğurlu: 11 sarı kart
Hüseyin Göçek: 10 sarı kart, 1 kırmızı kart
Cüneyt Çakır: 10 sarı kart
Fırat Aydınus: 9 sarı kart, 1 kırmızı kart
Özgür Yankaya: 7 sarı kart, 3 kırmızı kart
Alper Ulusoy: 8 sarı kart, 1 kırmızı kart
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